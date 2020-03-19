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Оптимизации системы теплоснабжения в 2019 году позволила Москве сократить выбросы парниковых газов, сообщает РИА Новости.

Выбросы парниковых газов в столице удалось сократить на один млн тонн, а окисей азота — на 867 тонн, говорится в совместном сообщении Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) и «Мосэнерго».

Отмечается, что совместная программа предприятий предусматривает перевод получения основных объемов теплоэнергии в Москве с котельных на ТЭЦ, работающие в комбинированном режиме выработки электроэнергии и тепла и оснащённых более эффективным оборудованием.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство строительства и ЖКХ поручило пересмотреть плату за отопление квартир в регионах, где зима 2020 года оказалась аномально тёплой. Перерасчёт получат жители домов, где нет общедомовых счётчиков расхода теплоносителя. В ведомстве уточнили, что ресурсоснабжающие организации и управляющие компании должны следить за теплоснабжением, вовремя корректируя параметры по погоде.