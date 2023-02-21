Новак: Москва решает, как ответить на санкции ЕС Новак сообщил об обсуждении ответа на эмбарго ЕС на поставки нефтепродуктов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Новак

Россия в настоящий момент продолжает изучать вопрос ответных мер на эмбарго ЕС на поставки нефтепродуктов и их целесообразность, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС. По его словам, в настоящее время эта тема обсуждается на уровне министерств и компаний.

Что касается запрета на поставки, этот вопрос изучается компаниями, министерствами. Будем обсуждать этот вопрос, — сказал он.

Ранее Новак заявил, что в нынешнем году сохраняются риски снижения добычи нефти на территории России, власти планируют оценить их в ближайшее время. Он также отметил, что РФ сейчас полностью продает весь объем производимой нефти и собирается в марте добровольно сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. При этом страна не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов «ценового потолка».

Эксперт нефтегазовой отрасли Владимир Демидов назвал планы властей по снижению нефтедобычи грамотным ходом. Он пояснил, что для России этот шаг неминуем из-за санкций, которые в первую очередь бьют именно по добытчикам, то есть самому верху этой цепочки.