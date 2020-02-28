Российский кабмин выпустил распоряжение, которое разрешает продление действующего соглашения России и Белоруссии по формированию цен на газ, предварительно согласованное с Минском. Срок окончания договорённости перенесён на конец 2020 года.
Документ
В конце 2019 года Москве и Минску удалось согласовать порядок формирования цен на газ только на два месяца. 7 февраля в ходе встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко стороны пришли к соглашению о стоимости голубого топлива для Минска до 2021 года. Москва будет поставлять сырьё по цене $127 за тысячу куб. м.
Как ранее писал NEWS.ru, Александр Лукашенко заявил, что имеет личную договорённость с Путиным о компенсациях за налоговый манёвр в российской нефтяной отрасли. Однако, по словам президента Белоруссии, эта договорённость до сих пор не была соблюдена.
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