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Российский кабмин выпустил распоряжение, которое разрешает продление действующего соглашения России и Белоруссии по формированию цен на газ, предварительно согласованное с Минском. Срок окончания договорённости перенесён на конец 2020 года.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее в феврале глава «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко подписали протокол о газовых ценах. Распоряжение правительства поручает Минэнерго РФ поставить свою подпись под протоколом и разрешает вносить в него изменения, «не имеющие принципиального характера». Далее распоряжение предлагает заменить слова «31 декабря 2019 г.» словами «31 декабря 2020 г.».

В конце 2019 года Москве и Минску удалось согласовать порядок формирования цен на газ только на два месяца. 7 февраля в ходе встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко стороны пришли к соглашению о стоимости голубого топлива для Минска до 2021 года. Москва будет поставлять сырьё по цене $127 за тысячу куб. м.

Как ранее писал NEWS.ru, Александр Лукашенко заявил, что имеет личную договорённость с Путиным о компенсациях за налоговый манёвр в российской нефтяной отрасли. Однако, по словам президента Белоруссии, эта договорённость до сих пор не была соблюдена.