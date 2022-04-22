Москва предоставила Минску отсрочку по кредиту $1 млрд на год

Россия предоставила Белоруссию отсрочку по выплате кредита в сумме более $1 млрд на год. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил министр финансов республики Юрий Селивёрстов.

Предоставление российской стороной отсрочки по долговым обязательствам глава белорусского Минфина назвал «дружественным ходом» со стороны партнёров.

Что касается Российской Федерации, то по сути на год нам предоставлена отсрочка по платежам... даже не на календарный год, а больше... И более миллиарда долларов платежей, которые нам надо было осуществлять, мы сейчас не осуществляем, — заявил глава министерства.

Селивёрстов особо подчеркнул, что уступка со стороны России — это «нестандартный ход». Стандартным. по его мнению, в данном случае считается рефинансирование кредита.

Сейчас ставки достаточно высоки, поэтому мы договорились о такой схеме. Она нова, но с учетом ситуации вполне адекватна. По сути это рефинансирование, просто за этот период тоже начисляются проценты за пользование ресурсами. Хорошие ставки, хорошие сроки, поэтому вполне комфортно, — пояснил белорусский министр.

Глава Минфина от метил, что сейчас рефинансировать долг на западном рынке у Белоруссии не получится. Страна будет пытаться проводить западным кредиторам платежи по займам, но в традиционном формате — в иностранной валюте это сделать не получается из-за санкций самих же западных коллег.

С Россией, которая является основным кредитором Белоруссии, у республики проблем по вопросу расчётов по выданным кредитам нет. Что касается переходу обеих стран на расчёты в нацвалютах, министр отметил, что такой момент был заранее предусмотрен во многих договорах.

С учётом того, что мы имеем экспорт (доходы от поставок в Россию) в российских рублях, можем рассчитываться за энергоносители в российских рублях и погашать долг перед кредитором, основным кредитором, в его же валюте, — это достаточно удобно, будет большой плюс, — добавил Селиверстов.

Ранее сообщалось, что соглашение о предоставлении Белоруссии кредита на $1 млрд было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш в размере $500 млн Минфин получил 30 декабря 2020 года. Минск рассчитывал получить второй транш предыдущего российского кредита в первом полугодии 2021 года.