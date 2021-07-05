Москва и Петербург вошли в мировой рейтинг по росту цен на жильё

На первом месте в мировом рейтинге с почти 34-процентным ростом цен на жильё оказался турецкий город Измир. Москва и Санкт-Петербург заняли седьмое и восьмое место соответственно. Об этом пишет РБК.

Вторую строчку рейтинга занял ещё один турецкий город — Анкара. Там жильё подорожало на 30,3%. Замыкает тройку лидеров новозеландский Веллингтон с результатом в 30,1%.

Москва в этом году поднялась в рейтинге сразу на 136 позиций. В первом квартале прошлого года российская столица теряла свои позиции в средней стоимости на квартиры. По результатам первых месяцев 2021 года средняя стоимость квадратного метра в мегаполисе составила почти 210 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге цены выросли на 22,1%, до 164 тысяч рублей за «квадрат». При этом город потерял в рейтинге две позиции, отмечается в исследовании.

Кроме того, средний рост цен среди всех 150 исследуемых городов составил 7,4%. Почти в трети городов цены поднялись более чем на 10%.

Ранее финансист спрогнозировала обвал цен на жильё в России. Резкое падение цен на недвижимость ожидается в ближайшие два года.