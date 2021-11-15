Москва и Нур-Султан договорились об экспорте электроэнергии из РФ

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Казахстан договорились об экспорте российской электроэнергии. Условия её поставок должны будут определить коммерческие компании, отметил он в беседе с ТАСС.

Достигнута договорённость о том, что такие поставки электроэнергии будут, но должны быть обеспечены коммерческие условия. Условия будут прорабатываться между коммерческими компаниями, — подчеркнул Новак.

Он добавил, что 15 ноября на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым обсуждались и другие вопросы сотрудничества стран в топливно-энергетическом комплексе, в том числе по нефти и газу.

Дефицит электроэнергии в Казахстане может возникнуть в ноябре. В этом случае Россия готова поставить около 600 МВт электроэнергии.

Ранее стало известно, что Китай обратился к «Интер РАО» с просьбой увеличить в два раза поставки электроэнергии в ноябре и декабре. Об этом рассказала член правления компании Александра Панина. Северные провинции КНР столкнулись с дефицитом электроэнергии из-за нехватки угля для местных ТЭС.