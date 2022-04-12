Москва и Минск согласовали проект объединённого рынка электроэнергии

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, что согласование проекта объединённого рынка электроэнергии Москвой и Минском завершено, пишет РИА Новости.

В энергетике завершено согласование проекта международного договора по формированию объединенного рынка электроэнергии, — сказал Путин.

Президент России также отметил, что Москва сохраняет благоприятные цены на нефть и газ для внутреннего потребления в Белоруссии, при этом расчеты осуществляются в рублях.

Россия сохраняет самые благоприятные цены на нефть и газ, поставляемые в Белоруссию для внутреннего потребления, при этом расчеты за них переведены на российские рубли, — подчеркнул Путин.

Глава российского государства ранее в ходе посещения космодрома Восточный в Амурской области заявил, что отношения Москвы и Минска в экономической сфере развиваются успешно, несмотря на внешнее давление. Он также подчеркнул, что поговорит с прибывшим в Россию главой Белоруссии Александром Лукашенко о Союзном государстве и тех шагах, которые необходимо предпринять двум странам.

Российский лидер также отметил, что Россия не собирается изолироваться. По его словам, страну невозможно изолировать в современном мире и Москва будет сотрудничать с теми партнёрами, кто этого хочет.