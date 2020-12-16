Москва и Минск обсудили условия поставки газа в 2021 году

https://static.news.ru/photo/ec477066-3faf-11eb-9bb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprombelarus/facebook.com

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обсудил 16 декабря 2020 года условия поставок российского газа в Белоруссию с 1 января 2021 года с чрезвычайным и полномочным послом республики Владимиром Семашко, а также с главой Министерства энергетики страны Виктором Каранкевичем, заявили представители сырьевого гиганта.

Контракт на продажу Минску голубого топлива и его транзит через РБ между «Газпромом» и «Газпром трансгаз Беларусь» действует до конца 2020-го, говорится на официальном сайте компании. В конце ноября 2020-го перспективу взаимодействия в ТЭК двух стран затронули в ходе беседы вице-премьеры России и Белоруссии.

РФ и РБ в данный момент активно обмениваются мнениями по поводу объёмов поставок углеводородов, а их стоимости. Глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович в конце ноября заявлял, что цена на российский газ, получаемого Минском, в 2021-м не должна превышать текущую — $127 за тысячу кубометров.

Накануне семилетний школьник из Бишкека Рустам Ташматов попросил президента Владимира Путина исполнить на Новый год его мечту. В письме главе государства он рассказал, что хотел бы стать акционером «Газпрома» или «Роснефти», а заодно попробовать тульский пряник. Сейчас ребёнок учится во втором классе бишкекской гимназии № 29.

Ранее NEWS.ru сообщал, что санкции США не смогли предотвратить строительство российского газопровода «Северный поток — 2» после начала работ на Балтике трубоукладочным судном «Фортуна». Нитки магистрали полностью уложены, за исключением участка в 160 километров, большая часть из которого будет проходит по датским водам.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья РФ через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).