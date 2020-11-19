Москва и Минск обсудили экспорт белорусских нефтепродуктов

https://static.news.ru/photo/e85bb3ca-2a6c-11eb-99da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве прошли переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества в нефтяной сфере, а также о возможности экспорта белорусских нефтепродуктов через инфраструктуру России.

В переговорах приняли участие вице-премьеры России Александр Новак и Алексей Оверчук с вице-премьером Белоруссии Юрием Назаровым, сообщает oilcapital.ru.

Новак отметил, что российские компании исполняют взятые на себя обязательства и продолжают поставки нефти на НПЗ Белоруссии. При этом условия поставок выгодны как для российской, так и для белорусской стороны, подчеркнул он.

Кроме этого, Москва и Минск начали прорабатывать вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию после заявлений литовской стороны в связи с политической ситуацией в Белоруссии. В случае новых договорённостей объём перенаправленных поставок из портов Литвы в Россию может составить до 4–6 млн тонн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что морской экспорт российской нефти может достичь минимума за 17 лет. Так, экспорт нефти Urals из морских портов России по итогам текущего года может снизиться на 17,11 млн тонн и достичь 113,75 млн тонн. Этот показатель является самым низким с 2003 года, когда объёмы экспортных поставок составляли 65,45 млн тонн.

По мнению экспертов, причиной снижения морского экспорта российских сортов чёрного золота стали ограничения объёмов добычи нефти в соответствии со сделкой ОПЕК+. Кроме того, снижению способствовали перебои на нефтепроводе «Дружба» в 2019 году. На снижение экспорта нефти также отрицательное влияние оказало ослабление спроса на нефтепродукты из-за пандемии COVID-19.