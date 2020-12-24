Москва и Минск договорились о цене на поставки газа в 2021 году

https://static.news.ru/photo/13aae036-460c-11eb-b7f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику в будущем году. Об этом сообщает пресс-служба российского холдинга.

Алексей Миллер и Виктор Каранкевич подписали протокол между «Газпромом» и правительством республики, в соответствии с которым определён порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения «Газпрома».

Встреча руководителей «Газпрома» и белорусского Минэнерго состоялась в Санкт-Петербурге. В переговорах также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

Контракт на продажу Минску голубого топлива и его транзит через РБ между «Газпромом» и «Газпром трансгаз Беларусь» действует до конца 2020 года. Как сообщили в Министерстве энергетики Белоруссии, уровень цен на газ в 2021 году остался «практически» таким же. В 2020 году Минск платил за поставки природного газа $127 за одну тысячу кубометров.

Как сообщал NEWS.ru, апелляционный суд Стокгольма отклонил жалобу «Газпрома» на решение арбитража по цене газа, поставляемого в Польшу.

В 2016 году польская сторона обратилась в Арбитражный суд в Стокгольме, который постановил, что стоимость российского топлива была завышенной. После этого была рассчитана новая форма ценообразования. Польская энергетическая компания PGNiG заявила, что «Газпром» согласился снизить цену на газ, поставляемый в Польшу, после решения арбитража.