https://static.news.ru/photo/ee6b1aca-2645-11ea-8637-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва и Баку прорабатывают возможность запуска платёжной системы «Мир» в Азербайджане. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на встрече с президентом республики Ильхамом Алиевым.

Есть в России такая платёжная система «Мир». Очень удобно для российских туристов, которые приезжают. От того, насколько будет проще, удобнее туристам ездить между нашими странами, тем больше туристический поток будет. Мы с коллегами договорились проработать этот вопрос, чтобы посмотреть, насколько система применима в Азербайджане, — цитирует «Интерфакс» Орешкина.

Ранее глава Национальной системы платёжных карт Владимир Комлев заявил, что технические работы по приёму карт «Мир» в Азербайджане уже завершены, партнёром в этом проекте выступит компания AzeriCard.

Как писал NEWS.ru, карты платёжной системы «Мир» начнут принимать в Великобритании в рамках пилотного проекта с процессинговой компанией PayXpert. Соединённое Королевство станет первой европейской страной, которая примет участие в реализации этого проекта. Предполагается, что совершение транзакций через российскую систему упростит платёжные операции для британских компаний, предлагающих товары или услуги на рынке РФ. Помимо России, карты «Мир» принимаются к оплате в Армении, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Турции.