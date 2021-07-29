Московский мусор не будут вывозить в регионы

Московский мусор не планируется вывозить за пределы Подмосковья в ближайшем будущем. Об этом сообщает РБК.
Как
Ранее в нескольких регионах России, в частности, в Архангельской и Владимирской областях проходили протесты местных жителей, выступавших против захоронения отходов из Москвы. Михайлов отметил, что тема противостояния из-за московского мусора «искусственная и специально раскрученная».
До этого губернатор Владимирской области Владимир Сипягин выступил с инициативой о модернизации свалки в Александровском районе Владимирской области. На месте мусорной кучи он предложил сделать курорт для горнолыжников. Ёмкость свалки составляет 500 тыс. тонн, а её высота достигает 33 м.