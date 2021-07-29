Московский мусор не будут вывозить в регионы

Московский мусор не планируется вывозить за пределы Подмосковья в ближайшем будущем. Об этом сообщает РБК.

Как заявил совладелец и председатель совета директоров оператора по вывозу отходов из Москвы и Подмосковья «Эколайн» Евгений Михайлов, такое решение принято с учётом сделанных инвестиций. По его словам, в Московской области будет хватать собственных мощностей для сортировки и захоронения столичного мусора.

Ранее в нескольких регионах России, в частности, в Архангельской и Владимирской областях проходили протесты местных жителей, выступавших против захоронения отходов из Москвы. Михайлов отметил, что тема противостояния из-за московского мусора «искусственная и специально раскрученная».

До этого губернатор Владимирской области Владимир Сипягин выступил с инициативой о модернизации свалки в Александровском районе Владимирской области. На месте мусорной кучи он предложил сделать курорт для горнолыжников. Ёмкость свалки составляет 500 тыс. тонн, а её высота достигает 33 м.