Московский финансовый форум: главные заявления и их оценка О чем говорили Мишустин, Силуанов, Набиуллина и другие

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

В этом году на форуме обсуждали, как деглобализация изменит российскую экономику и мировые рынки. Основной темой стал финансовый суверенитет России. Его формулу вывел министр финансов Антон Силуанов: «Жить по средствам и не ходить с протянутой рукой». NEWS.ru собрал самые важные заявления чиновников, а эксперты их «расшифровали».

О суверенитете

Главные дискуссии развернулись на пленарном заседании форума. В президиуме собрались министр финансов Антон Силуанов, премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Силуанов заявил, что Россия должна «жить по средствам и не ходить с протянутой рукой», чтобы достичь финансового суверенитета.

Потому что мы проходили в истории много периодов, когда у нас была одна надежда — «дадут ли нам в долг или нет», — пояснил он.

О сильных и слабых сторонах

Премьер-министр Михаил Мишустин больше говорил о санкциях, которые не смогли подорвать финансовую стабильность России: пик спада потребительского спроса уже пройден, а глубокой рецессии не случилось. Ведь в январе-июле ВВП снизился чуть больше чем на 1% относительно аналогичного периода 2021 года. При этом глава правительства призвал упрощать доступ иностранных инвесторов и эмитентов на российский биржевой рынок.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Михаил Мишустин

О преимуществах России поспорили Алексей Кудрин и Антон Силуанов. Глава Счетной палаты заявил, что зависимость от углеводородов — все еще главная слабость нашей экономики. Министр финансов парировал: возможности сырьевой экономики России являются также ее силой. Нефтегазовая отрасль, по словам Силуанова, — высокотехнологичный сектор, который «дорогого стоит».

О предстоящих задачах

С чем участники сессии не стали спорить, так это с тем, что социальную поддержку как минимум нельзя сокращать. По словам Мишустина, выполнение обязательств перед россиянами остается важнейшей задачей правительства. Его поддержала Эльвира Набиуллина: в условиях кризиса надо наращивать соцподдержку и совершенствовать экономику, чтобы люди могли зарабатывать своим трудом, уверена она. А Силуанов заверил, что Россия сохранит текущий уровень соцподдержки и будет ее развивать.

Кудрин попутно призывал искать новые инструменты размещения резервов вместо долларов и евро, вернуть рублю статус конвертируемой международной валюты, а также временно увеличить государственные инвестиции, чтобы по цепной реакции выросли и частные.

О доверии

Но никакие бюджетные инвестиции не компенсируют недостаток доверия, отметила Набиуллина. Без доверия инвесторы инвесторы не будут рисковать деньгами, уверена она. Поэтому глава ЦБ предложила вернуться к раскрытию финансовой информации крупными компаниями. Пусть и с «изменениями», чтобы не создавать «санкционных рисков».

Большую роль в финансировании инвестиционных проектов должны играть банки. И ЦБ даже готов поменять регулирование, чтобы побудить их кредитовать долгосрочные проекты. Сейчас этот вопрос обсуждается с правительством, рассказала Набиуллина.

О долгах

Замминистра финансов Тимур Максимов сообщил, что Минфин намерен вернуться на долговой рынок уже в сентябре, но большие объемы государственных облигаций продавать не будет.

Потому что никто не понимает ни своих возможностей, ни наших долгосрочных моделей развития, — сказал Максимов.

Впрочем, другие источники финансирования дефицита в нынешних условиях представить сложно, признал чиновник.

До февраля 2022 года Минфин еженедельно по средам проводил аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Последние провели 9 февраля на общую сумму в 24,8 млрд руб.

О налогах и налогоплательщиках

Проблемы с наполнением бюджета заставляют власти искать новые подходы и к налоговой политике. Правда, зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева заявила: «Разговоры о снижении налоговой нагрузки в РФ не могут иметь место». По ее мнению, льготы можно давать только точечно и на определенный срок.

Зато глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров призвал своих подчиненных относиться «бережно» к бизнесу, который вынужден работать в непростых условиях.

О вкладах

Замминистра финансов Алексей Моисеев на одной из сессий рассказал, что министерство хочет появления в России безотзывных вкладов — чтобы граждане не могли снять с них деньги раньше срока, установленного в договоре. В то же время он выступает за страхование всей суммы вклада, а не только гарантированных АСВ 1,4 млн рублей.

Фото: Егор Алеев/ТАСС Алексей Моисеев

Минфину мешает юридическое сообщество, ведь запрет на снятие средств нарушает право человека на распоряжение имуществом, говорит Моисеев. Но ничего страшного — чиновник пообещал, что с этой позицией министерство будет «бороться».

Что все это значит

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист:

Минфин рано или поздно должен был возобновить аукционы ОФЗ. Ему важно поддерживать свое присутствие на рынке, а размещения служат индикатором для других эмитентов. Думаю, первые размещения будут в районе 10-20 млрд руб. И аукционы проведут, скорее, для тестирования спроса, а не для привлечения денег. Большой потребности в них у Минфина сейчас нет.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал:

Налоговые льготы — простейший способ быстро помочь определенной группе. Другой вопрос, что любые подобные инициативы должны проходить тщательный анализ на предмет пользы и рисков для экономики. Поэтому налоговые послабления обычно точечны и идут от конкретной проблемы конкретного сектора, которую необходимо решить. К примеру, мораторий на проверки существенно оптимизировал и ускорил бизнес-процессы: предприниматели стали тратить на это меньше времени и ресурсов.

Экономический журналист Семен Новопрудский:

На форуме не прозвучало никаких конкретных предложений — есть пожелания и намерения или оценки нынешней ситуации. В том, что пик спада потребительского спроса пройден, трудно быть уверенными — никто не знает, все ли это санкции и не будет ли продолжения падения доходов населения. Пока финансовые власти не знают, как, чем и когда кончится специальная военная операция. Поэтому все эти тезисы идут «поверх» главной проблемы. Понятно, что России нужно создавать новую национальную экономику, менее зависимую от нефтегазовых доходов. И в значительной степени новую финансовую систему.

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский:

Хорошая новость — россияне, и в первую очередь нуждающиеся в поддержке со стороны государства, продолжают стабильно получать социальные пособия, пенсии и другие выплаты. Благо, страна имеет достаточно высокие доходы от своих зарубежных партнеров. Даже запрет на поставки энергоносителей в Европу и ряд других стран не привели к [критичному] изменению доходных статей бюджета. Но самое сложное ждет нас впереди. Страна продолжает находиться на «нефтегазовой игле». Сможет ли она опираться на высокотехнологичное производство, сможет ли локализовать производство необходимых компонентов в стране и создать стабильный поток их экспорта за рубеж? Пока сложный вопрос. Также сейчас нужно давать льготы для капитала из Китая, Индии, Турции, Ирана и других стран, готовых создавать производства в нашей стране в освободившихся нишах.

Больше аналитики — в текстах «Страшный прогноз для экономики РФ от Bloomberg: сбудется ли он» и «Сценарии для России от Центробанка: хороший, хилый, злой»