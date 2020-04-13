Московские операторы каршеринга приостановили работу из-за пандемии

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Пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила о приостановке работы московских операторов каршеринга. Причиной стало соответствующее предписание от мэрии.

Все операторы каршеринга предписание о приостановке работы выполнили. То же самое касается всех сервисов Wheely и UX. Мониторинг продолжаем, — отметили в департаменте.

Указ мэра Москвы был опубликован ранее. В нём сообщалось, что из-за пандемии коронавируса оказание услуг краткосрочной аренды приостанавливается с 13 по 19 апреля 2020 года.

NEWS.ru писал ранее, что из-за остановки работы фирмы такси и каршеринга попросили мэрию о субсидиях.