Московская биржа приостановит торги японской иеной с 8 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская биржа приостанавливает торги японской иеной с 8 августа из-за рисков и затруднений при проведении расчетов, следует из сообщения на сайте торговой площадки. Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам «японская иена — российский рубль» и «доллар США — японская иена».

Приостановка операций обусловлена потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в японской иене <...> Московская Биржа будет предпринимать все необходимые действия для последующего возобновления торгов японской иеной, — говорится в сообщении.

Ранее ЦБ предупредил россиян, что российские банки будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций и могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов. Также ЦБ опубликовал отчет, в котором говорится, что «валютизация» депозитов сейчас создает дополнительные риски для российских банков. При этом в мае россияне вновь понесли в банки валюту: остатки по валютным вкладам и счетам выросли на $2,2 млрд после падений на $9,8 млрд в марте и $0,2 млрд в апреле.