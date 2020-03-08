При открытии торгов на Московской бирже 10 марта ожидается повышенная волатильность. Торговая площадка проводит подготовку и внимательно следит за ситуацией на мировых рынках.
10 марта будут повышены ставки обеспечения по некоторым инструментам,
Также длительность процедуры изменения коридоров торгуемых инструментов будет увеличена до 15 минут. Такие меры принимаются в соответствии с практиками по всему миру, отметили в холлинге.
Рубль продолжает дешеветь на рынке Forex после обвала нефтяных котировок. Но российская валюта отыграла часть потерь вслед за сырьём, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12:20 по Москве 9 марта 2020-го курс доллара составлял 74,05 рубля за единицу, евро — 84,27 рубля.
Обвал цен происходит на фоне информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, прошедших в Вене, на которых сторонам не удалось прийти к согласию относительно сокращения добычи сырья на фоне падения спроса в связи с распространением коронавируса нового типа, писал NEWS.ru.
Cтоимость фьючерсов на эталонную нефтяную смесь марки Brent c поставкой в мае упала к 7:31 утра 9 марта мск до $31,34 за баррель на бирже ICE в Лондоне. Апрельские фьючерсы светлой техасской нефти WTI упали в цене на 48,9% — до $27,72 за баррель.
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