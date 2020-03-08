https://static.news.ru/photo/bec1db8e-6230-11ea-9433-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При открытии торгов на Московской бирже 10 марта ожидается повышенная волатильность. Торговая площадка проводит подготовку и внимательно следит за ситуацией на мировых рынках.

10 марта будут повышены ставки обеспечения по некоторым инструментам, говорится на сайте Мосбиржи. Кроме того, для наиболее ликвидных активов ценовые коридоры будут расширены, а их границы будут определяться исходя из рыночной ситуации утром перед открытием торгов.

Также длительность процедуры изменения коридоров торгуемых инструментов будет увеличена до 15 минут. Такие меры принимаются в соответствии с практиками по всему миру, отметили в холлинге.

Рубль продолжает дешеветь на рынке Forex после обвала нефтяных котировок. Но российская валюта отыграла часть потерь вслед за сырьём, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12:20 по Москве 9 марта 2020-го курс доллара составлял 74,05 рубля за единицу, евро — 84,27 рубля.

Обвал цен происходит на фоне информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, прошедших в Вене, на которых сторонам не удалось прийти к согласию относительно сокращения добычи сырья на фоне падения спроса в связи с распространением коронавируса нового типа, писал NEWS.ru.

Cтоимость фьючерсов на эталонную нефтяную смесь марки Brent c поставкой в мае упала к 7:31 утра 9 марта мск до $31,34 за баррель на бирже ICE в Лондоне. Апрельские фьючерсы светлой техасской нефти WTI упали в цене на 48,9% — до $27,72 за баррель.