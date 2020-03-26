https://static.news.ru/photo/8725679e-6eb1-11ea-aa16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объявленная главой РФ Владимиром Путиным неделя выходных (с 30 марта по 5 апреля) не повлияет на работу МосБиржи. Торги продолжатся на всех рынках.

Московская Биржа будет проводить торги с 30 марта по 3 апреля на всех рынках. График торгов и расчётов будет сообщён дополнительно, — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МосБиржи.

25 марта 2020 года президент России рассказал о новых мерах против распространения коронавируса. Он объявил следующую неделю (30 марта — 5 апреля) нерабочей. Во время обращения к жителям страны политик также сообщил, что голосование по поправкам в Конституцию РФ будет перенесено.

Индекс МосБиржи к середине дня 25 марта 2020 года лишился всех утренних завоеваний на рынках и ушёл в минус, протестировав отметку в 2400 пунктов из-за нового падения цен на углеводороды.

К 14:02 мск индекс МосБиржи составлял 2409,57 пункта (-0,3%, минимальный показатель сессии — 2390 пунктов), хотя с утра он превышал 2518 пунктов. Индекс РТС составил 967,7 пункта (+0,3%), утром значения поднимались в районе 1030 пунктов.

Упали акции ряда российских компаний. «Россети» теряют 5,8%, ФСК ЕЭС — 4,3%, «Мечел» — 2,7%, МосБиржа — 2,7%, РУСАЛ — 2,6%, «Роснефть» — 2,1%.

Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE по состоянию на 13:54 мск снизилась на 4,5% — до $25,9 за баррель. На 2,4%, до $23,4 за баррель, упали апрельские фьючерсы на WTI.

Рынок углеводородов обвалился 9 марта 2020 года более чем на 30%. WTI рухнула ниже $32 за баррель. Кризис стал вторым по масштабу в истории после снижения 1991 года, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Поводом для нынешнего падения стал провал переговоров ОПЕК+.

Накануне глава США Дональд Трамп одобрил планы Саудовской Аравии по вытеснению России с нефтяных рынков. Глава Белого дома в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом просил лишь «не допустить слишком сильного падения» цен на нефть, писал NEWS.ru.