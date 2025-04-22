МосБиржа приостановила торги на срочном рынке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На срочном рынке Московской Биржи приостановили торги, сообщает сайт площадки. Торги были остановлены в 13:51 по московскому времени.

Как сообщили представители МосБиржи, остановка произошла из-за конфигурационного сбоя. Торги на срочном рынке возобновятся в 14:20 мск.

9 апреля по окончании основных торгов российский рынок акций снова закрылся в «красной зоне», это произошло из-за ожидания падений цен на нефть. В частности, индекс Московской Биржи сократился на 3,49%, до 2650,69 пункта, а долларовый индекс РТС — на 4,19%, до 969,92 пункта.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2025 года индекс Московской Биржи отметился умеренным ростом — на 4,52%. При этом ценные бумаги ряда предприятий взлетели в цене в несколько раз. Три наиболее подорожавшие компании за начало 2025 года — VEON, СПБ Биржа и РКК «Энергия». Как отмечают эксперты, необычен был весь отчетный период, причем началось это с телефонного разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Что касается непосредственно МосБиржи, то ее индекс показывал небольшой рост с 1 января по 11 февраля, увеличившись на 4,68%, до 3018,02 пункта. Однако 12 февраля, с возобновлением контактов Кремля и Белого дома, начался более серьезный рост: к 25 февраля рублевый бенчмарк прибавил 16,93% и достиг отметки в 3371,06 пункта.