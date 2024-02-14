МосБиржа приостановила торги на фондовом рынке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МосБиржа приостановила торги на фондовом рынке, сообщает официальный сайт площадки. Это произошло во второй раз за последние два дня. В первый раз приостановку торгов на фондовом рынке назвали «аппаратной ошибкой» сервера.

Торги на фондовом рынке приостановлены с 10:36 мск. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении.

9 февраля курс рубля отреагировал повышением на открытии торгов на МосБирже после публикации интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В 07:03 мск курс доллара снижался на 0,39%, до 90,5 рубля. Затем в 07:30 мск курс доллара начал повышаться и находился на уровне 90,99 рубля (+0,15%), евро вырос на 0,19%, до 98,1 рубля, а юань — на 0,35%, до 12,6 рубля.

Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что доллар на уровне 90 рублей является нормальным курсом для нынешней ситуации. По словам депутата, курс рубля в 2024 году будет зависеть как от политических, так и от экономических факторов, однако ни сильное укрепление национальной валюты, ни ее падение не выгодны для экономики.

Финансовый аналитик Александр Разуваев призвал в ближайшее время не ждать укрепления рубля, поскольку существуют опасения о планах Запада ввести санкции в отношении МосБиржи. Он отметил, что в таком случае валютных торгов не будет.