https://static.news.ru/photo/1ae6f06a-6377-11ea-8f32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Индекс Мосбиржи, по итогам 10 марта, рухнул на 8,10%, что было обусловлено желанием инвесторов закрыть свои позиции после длинных выходных, во время которых и появилась информация о развале сделки ОПЕК+, сообщил NEWS.ru эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Он отметил, что падение наблюдалось повсеместно: в первый торговый день недели S&P 500 подешевел более чем на 7%, из-за чего торги пришлось временно приостановить. В целом мировые акции потеряли около 5,4%.

Главная задача бирж — это обеспечение надёжного доступа инвесторов к торгам, что особенно сложно осуществить в моменты рыночного безумия, наблюдающегося в последние дни, когда нагрузка на сервера увеличивается многократно за счёт огромного количества людей, желающего закрыть свои позиции, — пояснил эксперт.

По его словам, объёмы торгов на отечественной площадке не идут ни в какое сравнение с крупными западными, но её способность работать в экстремальных себя ситуациях всё равно заслуживает уважения.

Николаев заявил, что российские акции остаются одними из самых недооценённых в мире: средний P/E (отношение стоимости акции к прибыли компании) не превышает 6,6 пунктов, тогда как, например у индийских инструментов он равен 29 пунктам. Он считает, что такая ситуация, по всей видимости, будет актуальна ещё долгое время после падения рынка нефти, так как основным спросом инвесторов пользуются сырьевые компании, которые платят огромные по мировым рынкам дивиденды.

Эксперт подчеркнул, что необходимо помнить об определённом объёме свободных денежных средств у долгосрочных инвесторов, чтобы во время серьёзных коррекций увеличивать позиции по самым привлекательным активам.

Таким образом, при наличии крепких нервов постепенный вход в фондовые активы можно начать уже сейчас, но, во избежание дополнительных рисков, всё-таки лучше дождаться чётких сигналов об улучшении конъюнктуры на мировых рынках, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, российский рынок акций 11 марта растёт после падения днём ранее. Динамику формирует повышение котировок большинства бумаг нефтегазового и металлургического секторов.