https://static.news.ru/photo/75ebd06a-5699-11ea-9c0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hou Jun/ZUMAPRESS.com

Московская Биржа опубликовала ориентировочные ценовые границы для курсов валют и стоимости акций российских компаний перед открытием торгов 10 марта. Верхняя граница для ожидаемого роста евро установлена на уровне 87,31 рубля — на 11 рублей выше пятничного курса.

Цены на нефть и рынок акций обрушились 9 марта после срыва сделки по сокращению нефтедобычи между странами ОПЕК и другими производителями углеводородов. Курс рубля на Forex устремился вниз, но Московская Биржа, на данные которой опирается ЦБ, не работала из-за выходного в России.

МосБиржа подняла верхнюю ценовую границу для всех международных валют. Доллар может подорожать до 76,39 рубля, фунт — до 101,54 рубля. Золото может прибавить почти 500 рублей за один день торгов.

Биржа внимательно следит за развитием ситуации на мировых торговых площадках и готовится к повышенной волатильности на открытии биржевых торгов во вторник. <...> В случае резких колебаний котировок ценных бумаг в течение торгового дня применяется механизм дискретного аукциона, — отмечено в заявлении МосБиржи.

Как сообщал NEWS.ru, цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума. Обвал случился после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.