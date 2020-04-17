МосБиржа перенесла старт вечерних торгов

https://static.news.ru/photo/925d6b8e-80a9-11ea-9a5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечерние торги на акционном рынке Московской Биржи начнутся 22 июня 2020 года. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Старт вечерней торговой сессии на рынке акций по просьбам участников рынка перенесен на 22 июня, — сказано в сообщении.

Вечерние торги, по данным МосБиржи, будут проходить с 19:00 до 23:50 мск. При этом ранее открыть их планировалось в конце мая 2020 года.

В начале торгов доступны будут 25 наиболее ликвидных ценных бумаг из состава индекса торговой площадки, а до конца года будут допущены все 38 акций, входящих в индекс.

Как писал NEWS.ru, российский рынок акций 17 апреля открылся ростом биржевых индексов.