МосБиржа объявила дискретный аукцион по распискам Qiwi после их падения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МосБиржа объявила о дискретном аукционе по распискам Qiwi, сообщается на сайте торговой площадки. Поводом послужило их падение почти на 25% после того, как ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка.

На открытии МосБиржи в 10:00 мск расписки компании находились на уровне 360,5 руб. (-24,9%). По данным торговой площадки, окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируется на 10:45 мск.

О том, что ЦБ отозвал лицензию на проведение банковских операций у акционерного общества «КИВИ Банк», регулятор сообщил утром 21 февраля. Причиной названы нарушения банком федеральных законов, в том числе в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Отмечается, что кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе России по величине активов и не являлась значимым кредитором реального сектора экономики.

В агентстве по страхованию вкладов (ACB) сообщили, что общая сумма страховых выплат вкладчикам КИВИ Банка предварительно составляет 4,6 млрд рублей. Выдача компенсаций начнется не позднее 6 марта. Размер возмещения будет определен из суммы всех вкладов клиента, в том числе проценты с вложений, но не более максимального размера страховой выплаты, установленного законом.