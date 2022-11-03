МосБиржа: НРД обжаловал в Совете Европы введение санкций

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Нaциональный расчетный дeпозитарий (НРД) направил в Совет Европы обращение в рамках обжалования решения о включении в санкционные списки Евросоюза, сообщается на сайте МосБиржи, которой принадлежит НРД. Обращение в СЕ подано параллельно с обжалованием санкций в суде общей юрисдикции ЕС.

НРД предпринимает все необходимые действия для защиты своих прав, а также с целью высвобождения заблокированных несанкционных активов пострадавших участников финансового рынка, — говорится в сообщении.

Представители МосБиржи напомнили, что депозитарий ввел маркетинговый период по широкому спектру операций, чтобы обеспечить возможность разблокировок активов участников финрынка. Кроме того, НРД подал в уполномоченные финансовые органы Бeльгии и Люксембурга запросы на получение лицензий, однако в данный момент они еще нaходятся на рассмотрении. На МосБирже заключили, что НРД предприняты все возможные действия, направленные на высвобождение активов участников финрынка, пострадавших в рамках восьмого пакета санкций ЕС.

Ранее сообщалось, что еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс допустил разморозку российских золотовалютных резервов в размере €300 млрд при условии, что РФ будет участвовать в восстановлении Украины. По его мнению, до начала этого процесса средства можно сохранять как гарантию.