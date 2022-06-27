Мосбиржа начала торги армянским драмом и южноафриканским рэндом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание Московской биржи

Московская биржа запустила торги армянским драмом и южноафриканским рэндом на валютном рынке, следует из данных на сайте торговой площадки. Участникам торгов и их клиентам доступны следующие валютные пары: южноафриканский рэнд — российский рубль, доллар США — южноафриканский рэнд, армянский драм — российский рубль и доллар США — армянский драм.

На валютном рынке Мосбиржи также планируется начать торговать такими валютными парами, как «узбекский сум — российский рубль», «дирхам ОАЭ — российский рубль» и «доллар США — дирхам ОАЭ». О времени начала торгов будет сообщено позднее. По мнению организаторов, новые валюты расширят возможности профессиональных участников рынка и их клиентов.

Ранее сообщалось, что Мосбиржа прекратила торги швейцарским франком после принятия Берном антироссийских санкций. 10 июня Швейцария одобрила введенные Евросоюзом ограничения, в частности, эмбарго на российскую нефть. На бирже подчеркнули, что рестрикции затрудняют расчеты во франках, а именно инструментов спот и своп по валютным парам «швейцарский франк — российский рубль» и «доллар США — швейцарский франк».