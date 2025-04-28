МосБиржа начала продавать заблокированные акции Apple, Amazon и Tesla МосБиржа начала внебиржевые торги заблокированными американскими акциями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальный клиринговый центр, который является частью Московской Биржи, добавил в список доступных для внебиржевых сделок акции 127 иностранных компаний. Теперь можно покупать и продавать акции компаний Apple, Amazon, Cisco Systems, Microsoft, Tesla, Berkshire Hathaway, Alphabet, NVIDIA, Visa и других. Также в перечне присутствуют 18 бумаг фондов ETF провайдера FinEx, пишет РБК.

Сделки со всеми указанными в списке бумагами были заблокированы с весны 2022 года. <...> Сделки купли-продажи доступны квалифицированным инвесторам, неквалифицированные инвесторы могут заключать только сделки продажи, — добавляет издание.

Ранее появилась информация, что совет директоров компании «Роснефть» рекомендовал выплатить финальные дивиденды по итогам 2024 года в размере 14,68 рубля за одну акцию. По текущим ценам это дает доходность в размере 3,1%. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании 30 июня на общем собрании.

До этого сообщалось, что ЛУКОЙЛ, X5 и МосБиржа объявили дивиденды в 2025 году. В частности, совет директоров нефтяной компании рекомендовал выплатить по итогам прошлого года дивиденды в размере 541 рубля за акцию. Дивдоходность по текущим ценам равняется 8,29%.