Мосбиржа может пересчитать цены майских контрактов на WTI для клиентов

https://static.news.ru/photo/c4f6724c-83ed-11ea-89cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Московская биржа, если американский оператор CME Group изменит расчётную цену на майские контракты по техасской нефти WTI, может также пересмотреть стоимость экспирации для своих клиентов.

В случае изменения CME Group расчётной цены по майскому контракту Московская биржа рассмотрит возможность перерасчёта цены экспирации соответствующего контракта для своих клиентов, — говорится в сообщении.

Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) 21 апреля 2020 года проведёт экстренную онлайн-конференцию. Политики обсудят текущую ситуацию на рынках.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Ранее стало известно, что цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Как писал NEWS.ru, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.