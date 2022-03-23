МосБиржа 24 марта возобновит торги акциями 33 компаний

Банк России с 24 марта возобновит торги на Московской Бирже. Как сообщил Центробанк РФ в своём Telegram-канале, в торгах примут участие акции 33 компаний из индекса МосБиржи, таких как «Газпром», Сбербанк, НЛМК, «Роснефть». Торги акциями не проводились с 28 февраля.

Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской Биржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской Биржи, будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме. По остальным инструментам торги на Московской Бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 23 марта 2022 года, — говорится в сообщении.

Режим работы МосБиржи в последующие дни Центробанк объявит позднее.

21 марта на МоcБирже возобновились торги в сегменте облигаций федерального займа (ОФЗ). Как сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, регулятор приостановил торги на Московской Бирже, чтобы избежать резких колебаний стоимости ценных бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации.

Ранее сообщалось, что правительство России решило выделить до триллиона рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций. Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Для выполнения распоряжения Минфин вправе привлекать госкорпорацию ВЭБ.РФ и специализированные финорганизации.