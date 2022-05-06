Moody's заявило о бесполезности криптовалют для России в условиях санкций

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Рейтинговое агентство Moody's заявило о неэффективности криптовалют для России на фоне санкций из-за ограниченного рынка и применения на криптобиржах механизмов по отслеживанию платежей. Криптовалюты не смогут помочь РФ бороться с западными санкциями, приводит мнение аналитиков агентства РБК.

Криптоактивы вряд ли можно будет использовать для обхода санкций и восстановления прав россиян, а также способности правительства хотя бы частично проводить финансовые операции.

ФНС в конце апреля предложила разрешить российским компаниям расчёты за экспорт и импорт в криптовалюте. Такие же меры предлагали депутаты и представители крупного бизнеса. Однако причинами ограничения возможностей уклониться от санкций являются ограниченный размер и низкая ликвидность рынка криптовалют в России, а также внедрение криптобиржами мер, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Евросоюз в пятом пакете санкций запретил криптобиржам открывать и поддерживать кошельки для российских физических и юридических лиц на сумму более €10 тыс. Крупные криптобиржи очень серьёзно отнеслись к обязательствам. Binance оставила возможность россиянам только выводить средства. Coinbase с 31 мая блокирует аккаунты пользователей из России.

Ранее сообщалось, что готовность Binance и других крупных игроков пойти на ограничение доступа российским пользователям может если не уничтожить, то сильно «подмочить» их репутацию в криптосообществе, ведь действия биржи противоречат самой идеологии криптовалют. Есть ли выход у российских пользователей, чьи активы будут «заморожены», — в материале NEWS.ru.