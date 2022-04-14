Moody's: выплаты России по евробондам в рублях не предусмотрены

Выпоаты России по валютным облигациям в рублях вместо долларов являются изменением условий эмиссии облигаций. Об этом сообщило международное рейтинговое агентство Moody's. В случае, если ситуация не будет исправлена до конца льготного периода, который завершается 4 мая, будет объявлен дефолт.

Контракты на облигации не предусматривают возможность погашения в любой другой валюте, кроме долларов ... Согласно определению Moody's, это может считаться дефолтом, если ситуация не изменится до 4 мая, что является окончанием льготного периода, - говорится в сообщении агентства .

Moody's отметило, что инвесторы, по мнению агентства, в установленный срок не плучили соответствующие контрактным условиям выплаты. При этом ряд при определённых условиях выпущенные до 2018 года еврооблигации допускают проведение выплат в рублях. Что касается бондов, выпущенных после 2018 года, включая еврооблигации "Россия-2022" и "Россия-2024", то они либо вовсе не предусматривают изменения валюты выплат, либо допускают выплаты в других твёрдых валютах - доллар, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк.

Министерство финансов РФ сообщило, что не смогло исполнить свои обязательства по еврооблигациям в долларах из-за отказа зарубежного банка. Впервые оплата перед иностранными держателями на $649,2 млн произошла в рублях, говорится на сайте ведомства. Деньги были зачислены на счета НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», конвертировать эти средства в иностранную валюты держатели еврооблигаций из недружественных России стран смогут не ранее сроков, когда России вернут доступ к замороженным валютным счетам.