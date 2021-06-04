Moody's подтвердило рейтинги России на уровне «Baa3»

https://static.news.ru/photo/81298ca6-c5d8-11eb-be5a-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Международное рейтинговое агентство Moody’s дало прогноз на рейтинг РФ в иностранной и национальной валюте. Агентство подтвердило долгосрочные рейтинги России на уровне «Baa3», передаёт «Интерфакс».

В сообщении говорится, что прогноз рейтингов «стабильный». При этом краткосрочный рейтинг РФ в национальной валюте на данный момент подтверждён на Prime 3. Что касается факторов, обусловивших решение о подтверждении рейтингов России, Moody’s выделяет три: устойчивость, сильная финансовая позиция и подверженность России рискам, связанным с политическими событиями.

Эксперты отметили, что валовой внутренний продукт (ВВП) России в 2020 году снизился существенно, однако несмотря на препятствия, возникшие на фоне пандемии коронавируса, спад в российской экономике был относительно мягким по сравнению с тем, что было в других странах G20. В связи с этим сейчас аналитики Moody's прогнозируют умеренный рост российской экономики в 2021 году.

Также на рейтинг повлиял низкий уровень госдолга и наличие резервного фонда. По мнению экспертов, это обеспечит финансовую гибкость правительству РФ в ближайшие два года. В то же время санкции, введённые против России из-за ситуации вокруг Украины, обвинений во вмешательстве в выборы в зарубежных государствах и инцидента с Алексеем Навальным, привели к существенным негативным экономическим и финансовым последствиям для страны, отметили в Moody’s.

Ранее сообщалось, что Россия сможет за 10 лет в 2,5 раза увеличить ВВП в рублёвом эквиваленте. По мнению миллиардера Олега Дерипаски, произойти это может только в условиях стабильности.