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Своё решение представители международного рейтингового агентства объясняют деловыми причинами.

В частности, снят рейтинг вероятности дефолта компании B1-PD. «Камаз» сообщил, что разорвал отношения с Moody's 25 декабря по собственной инициативе. Руководство автоконцерна предпочитает сотрудничество с российскими рейтинговыми агентствами, передаёт ТАСС.

«Камаз» имеет кредитный рейтинг российского рейтингового агентства, аккредитованного при Банке России, и намерен в дальнейшем поддерживать рейтинг для целей удовлетворения регуляторным требованиям. Напомним, в апреле 2018 года российское рейтинговое агентство АКРА присвоило «Камазу» кредитный рейтинг А+(RU), прогноз «стабильный», — заявили в концерне.

Как писал NEWS.ru ранее, vеждународное рейтинговое агентство Moody's изменило рейтинг кредитоспособности государств. В компании ожидают изменения фундаментальных условий, которые влияют на показатель. Рейтинг был изменён со «стабильного» на «негативный». Однако в Moody's отмечают, что рейтинг России недавно был повышен до инвестиционного уровня после улучшения финансового состояния и внешнего долга страны.