В рейтинговом агентстве Moody’s считают, что смена правительства РФ создаёт некоторую неопределённость в экономической политике страны. Однако новый кабмин продолжит работать над приоритетным направлением прошлого состава.
… заявления как президента, так и нового премьер-министра предполагают, что новая администрация поддержит политический курс предыдущего правительства, направленный на повышение экономического роста и улучшение социальных показателей при сохранении широкой макроэкономической стабильности, — говорится в материале агентства.
В частности, аналитики ожидают сохранения работы над реализацией 13 нацпроектов, представленных в 2018 году.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи со своим предшественником Дмитрием Медведевым заявил, что реализация послания президента РФ Федеральному собранию является ключевой задачей правительства. Также Мишустин сообщал, что 450 млрд рублей потребуется в 2020 году на реализацию проектов, озвученных Путиным.
Как писал NEWS.ru, Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новую структуру аппарата правительства
РФ. Первым заместителем руководителя аппарата кабмина он назначил Валерия Сидоренко.
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