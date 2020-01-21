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Владельцев объектов культурного наследия регионального и местного значения хотят освободить от уплаты налогов на имущество организаций и на землю. Сейчас такая мера действует только для собственников федеральных памятников.

Реставрация и сопутствующие ей проектная и экспертная работа достаточно дорогостоящи и часто отпугивают потенциальных инвесторов. Разрабатываемый Минкультом законопроект призван стимулировать бизнес вкладываться в историческую недвижимость. Как сообщает «Парламентская газета», в...