Moody's: глобальный экономический рост замедлится из-за старения людей

https://static.news.ru/photo/247e6c82-82b8-11eb-8c9d-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Беспрецедентный демографический переход, связанный со старением населения, приведёт к значительному снижению глобального роста экономики в следующем десятилетии. К такому выводу пришли аналитики агентства Moody's. На данный процесс никак не повлияет восстановление экономики после кризиса из-за пандемии в США и других развитых странах.

Согласно выводам аналитиков, старение, вероятно, снизит глобальный экономический рост на 0,9 процентных пункта в год в течение 2020–2025 годов.

Рост населения в мире замедляется вслед за сокращением темпов роста производительности и на фоне увеличения уровня задолженности из-за пандемии. Как отмечают эксперты Moody's, старение граждан в мире ещё больше увеличит фискальное бремя по мере роста расходов на здравоохранение и соцобеспечение.

Глобальный рост трудоспособного населения замедлится более чем наполовину в течение ближайших двадцати лет. При этом регионом с наиболее возрастными жителями станет Европа. Ряд стран, включая Германию, Японию, Италию, Испанию и Корею, столкнется с сокращением населения трудоспособного возраста. В США и Великобритании число трудоспособного населения будет расти, но гораздо более медленными темпами, чем 10 лет назад.

Более медленный рост населения трудоспособного возраста станет вызовом для долгосрочной устойчивости программ в области здравоохранения, социального обеспечения и социальных льгот, считают эксперты Moody’s.

Важным источником экономического роста в странах со стареющим населением станет вовлечение в рабочую силу женщин и пожилых работников, считают эксперты. Также смягчить негативные последствия старения населения помогут цифровые технологии и инновации. Однако это потребует серьёзных государственных и частных вложений в образование и комплексную переподготовку трудовых кадров.

По прогнозам ООН, к 2030 году численность населения Земли вырастет до 8,5 млрд. При этом медианный возраст составит 33 года, а к 2050 году вырастет до 36 лет.

Средний возраст граждан РФ, по данным Росстата, на начало 2020 года составлял 40,2 года (37,5 года у мужчин, 42,6 года у женщин).

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