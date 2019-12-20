https://static.news.ru/photo/4220ec6c-23e9-11ea-8395-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антимонопольний комітет України/facebook.com

«Газпром» и кабмин Украины собираются заключить мировое соглашение на сумму $7,4 млрд. Согласно документу, Антимонопольный комитет Украины откажется от претензий, рассказал глава российского сырьевого гиганта Алексей Миллер.

Претензии АМКУ составляли 171,9 млрд гривен, включая штрафы и пени. По нынешнему курсу это около $7,4 млрд, пишет ТАСС.

Ведомство ранее оштрафовало «Газпром» за якобы злоупотребление положением монополиста на рынке транзита газа в 2009-2015 годах на 86 млрд гривен. Позднее Киевский суд разрешил АМКУ принудительно взыскать вместе с пенями 172 млрд гривен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Еврокомиссия обязана дать гарантию, что транспортировка газа по территории Украины будет соответствовать нормам Евросоюза в области регулирования поставок углеводорода. Об этом заявил Алексей Миллер.