Мониторинг ОПЕК+ может обсудить августовскую квоту на добычу нефти

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании 18 июня может обсудить вопрос о продлении майской квоты ещё на один месяц. При этом в официальную повестку включён лишь вопрос о результатах исполнения соглашения о сокращении добычи нефти.
Об этом
Заседание комитета ОПЕК+ состоится в формате видеоконференции. Среди тех, кто должен будет выступить, значится сопредседатель комитета, министр энергетики РФ Александр Новак. Также министрам предстоит заслушать доклад о ситуации на рынке, уровнях исполнения сделки ОПЕК+ и отчёт технического комитета экспертов.
6 марта 2020 года на заседании ОПЕК+ страны — участницы соглашения не договорились о дополнительном сокращении добычи нефти. Не было согласовано и продление сделки на текущих условиях. Действие ограничений закончилось 1 апреля и вызвало обвал нефтяных котировок.
6 июня на встрече стран ОПЕК+ участники продлили на июль параметры сокращения нефтедобычи, которые были оговорены для мая и июня.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр энергетики Объединённых Арабских Эмиратов Сухель аль-Мазруи выразил уверенность: все участники сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ выполнят взятые на себя обязательства. Аль-Мазруи отметил уверенность властей ОАЭ в том, что страны, которые не смогли в полной мере выполнить предусмотренные сделкой обязательства в мае и июне, обязательно компенсируют это в последующие месяцы.
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