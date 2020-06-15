Мониторинг ОПЕК+ может обсудить августовскую квоту на добычу нефти

https://static.news.ru/photo/746d317c-af9d-11ea-8081-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании 18 июня может обсудить вопрос о продлении майской квоты ещё на один месяц. При этом в официальную повестку включён лишь вопрос о результатах исполнения соглашения о сокращении добычи нефти.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в делегациях ОПЕК. Один из собеседников агентства отметил, что мониторинговый комитет не может принимать решения.

Заседание комитета ОПЕК+ состоится в формате видеоконференции. Среди тех, кто должен будет выступить, значится сопредседатель комитета, министр энергетики РФ Александр Новак. Также министрам предстоит заслушать доклад о ситуации на рынке, уровнях исполнения сделки ОПЕК+ и отчёт технического комитета экспертов.

6 марта 2020 года на заседании ОПЕК+ страны — участницы соглашения не договорились о дополнительном сокращении добычи нефти. Не было согласовано и продление сделки на текущих условиях. Действие ограничений закончилось 1 апреля и вызвало обвал нефтяных котировок.

6 июня на встрече стран ОПЕК+ участники продлили на июль параметры сокращения нефтедобычи, которые были оговорены для мая и июня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр энергетики Объединённых Арабских Эмиратов Сухель аль-Мазруи выразил уверенность: все участники сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ выполнят взятые на себя обязательства. Аль-Мазруи отметил уверенность властей ОАЭ в том, что страны, которые не смогли в полной мере выполнить предусмотренные сделкой обязательства в мае и июне, обязательно компенсируют это в последующие месяцы.