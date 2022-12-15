Money: Россия и Китай преподнесут Западу сюрприз с нефтью Money: действия России и Китая могут привести к росту цен на нефть в 2023 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия и Китай преподнесут для Запада сюрприз в виде неожиданного роста цен на нефть, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на итальянскую журналистку издания Money Виолетту Сильвестри. По данным Международного энергетического агентства, цена за баррель нефти действительно сильно вырастет в 2023 году, даже несмотря на то, что к концу текущего года она упала до отметки в $80. Однако цены могут начать резко расти, если Россия из-за санкций сократит производство нефти.

В 2023 году прогнозируется неожиданный рост цен на нефть из-за России и Китая, — рассказала Сильвестри.

Журналистка заявила, что рост цен на нефть в 2023 году может быть связан с нефтяным эмбарго ЕС и запретом на транспортировку российской нефти морем. Она уточнила, что из-за этого Россия может снизить производство, что создает недостаток ресурса на мировом рынке и приведет к росту цен. Также на ценообразование повлияют действия Китая, который может резко повысить спрос на нефть, добавила эксперт.

Экономист Михаил Беляев ранее заявил, что падение цены на нефть Urals до $43,72 за баррель — явление конъюнктурное и однозначно временное. По его мнению, через некоторое время нефть этой марки вновь подорожает до $60–65 за баррель. Беляев пояснил, что падение цены может быть реакцией на введение странами Запада потолка на отечественную нефть и других ограничений.