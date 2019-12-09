Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал программу, позволяющую молодым семьям на Дальнем Востоке брать ипотеку со ставкой в 2%.
Я подписал постановление по утверждению условий программы «Дальневосточная ипотека». Меры направлены на поддержку тех, кто строит или покупает себе жильё на Дальнем Востоке, — цитирует Медведева ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, в ряде регионов России ощутимо сократились объёмы выдачи ипотечных кредитов. Банк России и Минфин должны выяснить причины этого явления, считает замглавы правительства Виталий Мутко.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен