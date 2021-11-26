Молдавия заявила о погашении задолженности перед «Газпромом»

Компания «Молдовагаз» сообщила, что погасила задолженность перед российским «Газпромом» за поставки газа в октябре и за первую половину ноября. В общей сложности молдавская сторона выплатила $74 млн. Это произошло после предупреждения о возможном прекращении поставок. Об этом проинформировала пресс-служба молдавской компании.

АО «Молдовагаз» перечислило ПАО «Газпром» оплату за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября текущего года, — говорится в сообщении.

Накануне парламент Молдавии одобрил выделение средств на осуществление платежа. Действие ультиматума концерна, согласно которому в случае неоплаты прекращались поставки газа в страну, истекало 24 ноября, но молдавские власти попросили об отсрочке до 26 ноября, «Газпром» согласился на этот шаг в виде исключения.

До этого страны договорились о продлении контракта на поставку газа на пять лет при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. По словам бывшего президента республики Игоря Додона, новый тариф на газ в Молдавии стал самым высоким за последние 30 лет, что является катастрофой для населения.