https://static.news.ru/photo/371f68fc-d2f4-11e9-9dc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Цена на российский газ для Молдавии с 1 октября 2019 года снизится с нынешних $235 за тысячу кубометров на $10-15, а в следующем году скидка может достичь $70.

Договорились, что с 1 октября скидка будет составлять $10-15, а итоговый механизм позволит нам не повышать тариф на газ в этом году, а в следующем году с 1 января цена может быть ниже на $45-50, а с 1 апреля цена может стать на 70 долларов меньше, — цитирует ПРАЙМ президента Молдавии Игоря Додона, сделавшего заявление на пресс-конференции по итогам визита в Россию.

По его словам, для страны было бы выгоднее продлить действующий до конца 2019 года контракт на поставку газа, чтобы избежать повышения стоимости топлива.

Ранее News.ru писал, что президент Молдавии Игорь Додон встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе однодневного рабочего визита в Москву. Одной из главных тем обсуждения на встрече стали поставки газа из РФ.