Молдавия продлила контракт на закупку газа в России

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому мораторий на формирование накопительной части пенсии может быть продлён ещё на один год — до 2024 года. Текс документа размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как указывается в финансово-экономическом обосновании, реализация закона в случае его принятия позволит уменьшить трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 млрд рублей. Законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный...