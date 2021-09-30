Молдавия продлила контракт на закупку газа в России

Власти Молдавии продлили договор на закупку газа с российским «Газпромом», рассказал министр инфраструктуры страны Андрей Спыну в Facebook. По его словам, топливо будут поставлять до конца октября.
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Чтобы не прерывать поставку газа на короткий срок, несколько минут назад мы подтвердили продление контракта между Молдавией и «Газпромом» на один месяц, — сообщил он.
Министр добавил, что до конца октября газ в республику будет поставляться на прежних условиях.
Ранее в «Газпроме» сообщили, что корпорация поставляет газ на рынок Европы в полном соответствии с контрактными обязательствами, так в пресс-службе компании прокомментировали требование депутатов Европейского парламента провести расследование о деятельности компании. По мнению представителей «Газпрома», газовый гигант всегда стремится удовлетворить потребности своих клиентов.