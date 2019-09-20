В Кишинёве проходит второй Молдо-российский экономический форум. Участниками мероприятия на этот раз стали порядка 1500 представителей бизнеса. На открытии к гостями этой дискуссионной площадки обратился президент Молдавии Игорь Додон, отметивший важность форума в деле укрепления отношений обеих стран. News.ru удалось пообщаться на полях форума с и.о. вице-премьера правительства Республики Башкортостан Андреем Назаровым. В интервью порталу он рассказал о своих впечатлениях от МРЭФ.

— Это второй форум, какое влияние он оказывает на российско-молдавские отношения?

— Когда мы только планировали первый форум, то уже закладывали надежду, что он станет доброй традицией. Ведь мы настроены на долгосрочное сотрудничество и партнёрство, а разовым мероприятием этого не добьёшься. Поэтому в течение года мы также проводим совместные мероприятия, обмениваемся бизнес-миссиями. В конце мая, например, Республику Башкортостан посетила молдавская делегация во главе с президентом страны Игорем Додоном. А за пару дней до начала второго МРЭФ сюда приехала делегация московского бизнеса, чтобы осмотреть местные предприятия.

Игорь Додон провел встречу с Андреем Назаровым и Борисом Титовым mref.info

— Очень много говорили, что отношения между странами стали более прохладными. Прежде всего, из-за того что Молдавия переключается на европейские рынки. Так ли это?

— На первом МРЭФ российские предприниматели и инвесторы одним из основных пунктов, который сдерживает их от вложений в Молдавию, назвали нестабильную политическую ситуацию, точнее, противоречия в правительстве. Тем не менее, Россия осталась самым преданным партнёром и самым перспективным рынком для Молдавии. Был какой-то момент, когда казалось, что республике не очень интересно продолжать сотрудничать с Россией. Но сейчас наши отношения укрепились, мы уже возобновляем формат межправительственной комиссии, вслед за бизнесом ответные визиты наносят наши чиновники. На второй форум, например, приехал вице-премьер и спецпредставитель нашего президента в Молдавии Дмитрий Козак.

— Насколько реалистичен прогноз, что в Молдавию в виде инвестиций может поступать до $1 млрд от российского бизнеса?

— Да, $1 млрд инвестиций — это реальная цифра. Для российских предпринимателей Молдавия — очень востребованный и перспективный рынок. Объективно это «Свободная зона торговли». И она может стать настоящим плацдармом, с которого Россия сможет экспортировать продукцию в ЕС. То есть Молдавия может стать мостом, соединившим два важных рынка Европы и Азии.

— В этом году состав участников форума насколько изменился?

— Во-первых, выросло количество участников. Если в прошлом году в форуме принимали участие 732 человека, то в этом году уже 1500 человек. С российской стороны выросло количество бизнесменов, в тоже время к ним присоединились официальные лица: представитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак, который открыл 15-е заседание Межправительственной комиссии по развитию торгово-экономических отношений между двумя странами, а также министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Кроме того, приезжают полноценные делегации из регионов. Самые многочисленные — из Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга.