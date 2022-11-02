Модернизацию обновленных энергоблоков отложили из-за нехватки деталей «Коммерсант»: модернизацию обновленных энергоблоков отложили из-за нехватки деталей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генерирующие компании начали заметно задерживать запуск энергоблоков по программе модернизации, пишет «Коммерсант». От графика отстают уже шесть проектов на 575 МВт стоимостью 11 млрд рублей из-за срывов поставок российского оборудования и комплектующих, и проблемы будут только нарастать: компании уже сдвинули запуск 11 энергоблоков на 3 ГВт и стоимостью в 46 млрд рублей.

К ноябрю 2022 года генкомпании должны были запустить 14 обновленных энергоблоков суммарной мощностью 2,74 ГВт, однако весной начались задержки ввода проектов. Так, уже на восемь месяцев задерживается запуск энергоблока на Ново-Салаватской ТЭЦ на 105 МВт стоимостью около 960 млн рублей и девятый блок Пермской ТЭЦ-9 на 65 МВт компании «Т Плюс» стоимостью 1,6 млрд рублей. «Т Плюс» также на месяц задерживает ввод десятого блока Пермской ТЭЦ-9, а ЛУКОЙЛ должен был запустить 1 ноября энергоблок на Краснодарской ТЭЦ, но пока там ведутся мероприятия по модернизации. Еще две генкомпании решили сдвинуть запуск блока Киришской ГРЭС на 65 МВт стоимостью 434,7 млн рублей и энергоблока Иркутской ТЭЦ-6 на 65 МВт стоимостью 1,3 млрд рублей на январь 2023 года.

Правительство разрешило компаниям задерживать запуск блоков без уплаты штрафов, но инвестор теряет платеж за мощность за каждый месяц просрочки, срок поставки мощности также сокращается. В первый год работы объекта инвестору возмещаются только затраты на эксплуатацию нового оборудования.

В «Совете производителей энергии» сообщили, что в 2022 году возникла проблема срыва и переноса поставок оборудования и комплектующих отечественными производителями. Кроме того, в 2021–2022 годах наблюдался существенный рост затрат на оборудование, металл, строительные материалы, аренду техники и услуги подрядных организаций, что также окажет влияние на реализацию проектов.

Ранее сообщалось, что в октябре фактическое потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России снизилось на 0,77% по отношению к прошлому году, что стало самым серьезным сокращением с января. Самое заметное падение наблюдалось в Калмыкии (минус 22%), в Севастополе (минус 10%), в Курской, Нижегородской и Смоленской областях (примерно минус 9%). Среди лидеров роста объемов планового потребления оказались Иркутская область (около 7%), Алтай, Красноярский край и Бурятия (около 4%).Энергетики также ожидают дальнейшего сокращения промышленного потребления энергомощности, которое падает уже четыре месяца подряд.