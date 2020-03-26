https://static.news.ru/photo/74d35554-8ccd-11e9-b9a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dasril Roszandi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Потребление семечек в России сократилось на 7% в 2019 году, следует из исследования потребительской панели GfK. Эксперты связали падение интереса к продукту с модой на здоровое питание.

Продажи «здоровых» снеков — кукурузных чипсов, тортилий, фруктовых и злаковых батончиков — выросли на фоне снижения интереса к семечкам, которые показали рекордное падение среди всех аналогичных продуктов. При этом продажи картофельных чипсов увеличились на 15%, пишет Lenta.ru.

Как считают в GfK, карантин и массовая самоизоляция могут вернуть семечкам популярность. Исследователи напомнили, что кризис 2014–2015 годов привёл к резкому увеличению спроса на этот снек. Продажи семечек тогда выросли на 25%.

Как писал NEWS.ru, врач-диетолог Тамара Прунцева назвала семена подсолнечника полезными для внешности и здоровья человека благодаря повышенному содержанию витамина Е.