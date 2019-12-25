https://static.news.ru/photo/4c936c84-2785-11ea-8e49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Arnold/dpa

Content Review провёл исследование и выяснил, что средняя стоимость 1 Гб мобильного интернета снизилась для российских абонентов на 48%.

Сейчас гигабайт интернета для мобильных устройств стоит, в среднем, чуть больше 37 рублей. При этом в рейтинг стран с самым дешёвым доступом в Сеть для гаджетов Россия сместилась с четвёртого на шестое место. В среднем в мире гигабайт стоит 187 рублей, пишет «Коммерсант».

В частности, снижение цен связано с тем, что операторы пересмотрели в 2019 году архивные тарифы, добавив в них трафика. Корректировку провели «Вымпелком», МТС, «МегаФон» и Tele2, подняв стоимость тарифов, но сделав интернет дешевле.

Инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин полагает, что надо считать не среднюю стоимость гигабайта, а цену услуг в том объёме, который позволяет пользоваться нужными опциями. По его расчётам, абоненту хватит 7-10 Гб ежемесячно, а стоимость этого пакета растёт.

По прогнозам, рынок телекоммуникаций в России вырастет в 2019 году на 2,1%, до 1,73 трлн руб.

Как сообщал NEWS.ru ранее, аналитики информационно-аналитического агентства TelecomDaily изучили скорость интернета в метро Москвы на примере мобильного интернета операторов «Билайн», МТС, «Мегафон», Tele2 и Wi-Fi-сети («Максима Телеком») на станциях и между ними. Специалисты проверяли скорость интернета почти по всей московской подземке.