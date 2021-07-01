Многодетные семьи получат компенсацию на строительство жилья

Правительство утвердило постановление о расширении возможностей получения компенсации по ипотеке для многодетных семей. Теперь они смогут компенсировать затраты не только на покупку жилья, но и на его строительство. Об этом говорится на сайте правительства.

Раньше компенсацию можно было получить на покупку квартиры или погашение ипотеки. Однако по обновлённым правкам возможности выплаты расширяются. Теперь изменения коснутся тех семей, которые взяли ипотеку ещё до введения данного постановления, отмечается в сообщении.

Кроме того, можно получить компенсацию, если семья приобретает недостроенный дом либо собирается взять кредит на строительство собственного дома. Таким образом, ещё больше семей сможет получить компенсацию и расширить свои возможности в приобретении жилья.

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