МКБ снизил комиссии на эквайринг для предприятий малого и среднего бизнеса

https://static.news.ru/photo/4008c906-c810-11ea-a752-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Московский кредитный банк (МКБ) снизил тарифы на торговый эквайринг для компаний малого и среднего бизнеса. Новые ставки за возможность принимать безналичную оплату пластиковыми картами в кредитной организации назвали привлекательными.

Так, для предприятий фастфуда комиссия составит 1,49%, для продуктовых магазинов — 1,59%, а для аптек и АЗС — 1,69%. Самая низкая ставка установлена для предприятий жилищно-коммунального хозяйства, она составляет 1%.

Для всех остальных организаций малого и среднего бизнеса базовый тариф на торговый эквайринг зафиксирован на уровне 1,99%.

В МКБ отметили, что снижение тарифов — это мера поддержки предпринимателей, которые пережили «непростой период ограничительных мер».

Комиссия за торговый эквайринг не зависит от оборота, а зачисление средств происходит на следующий день на счёт в любом банке, — пояснил NEWS.ru управляющий директор по развитию торгового эквайринга МКБ Марк Баранов.

Он добавил, что в банк можно прийти со своим терминалом, при этом подключение к системе будет бесплатным.

Ранее МКБ в рамках поддержки бизнеса отменил арендную плату за терминал для компаний из отраслей, пострадавших от пандемии.

В начале июня, как писал NEWS.ru, банк подписал соглашение по сопровождению деятельности Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли. Кредитная организация взяла на себя обязательство предоставлять индивидуальные услуги по целому ряду инструментов финансирования. В их числе — лизинг, факторинг, контрактное финансирование и другие.