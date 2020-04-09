Мишустина просят расширить список отраслей, пострадавших от коронавируса

Глава Минэкономразвития Максим Решетников обратился к премьеру Мишустину с просьбой расширить список пострадавших от коронавируса отраслей. Обращение было направлено премьер-министру в письменном виде.
Решетников просит дополнить список кинотеатрами, стоматологиями. Эти сферы понесли серьёзные убытки,
Стоматологические клиники также не работают, поскольку на сегодня оказывается только срочная помощь. Если эту сферу включат в список, то на помощь государства смогут рассчитывать свыше 13,5 тыс. клиник, где заняты 180 тыс. специалистов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что государству следует признать пострадавшими от пандемии коронавируса все отрасли отечественной экономики и оказать им дифференцированную помощь. Такого мнения придерживается аудитор Счётной палаты Данил Шилков.
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