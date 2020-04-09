Мишустина просят расширить список отраслей, пострадавших от коронавируса

https://static.news.ru/photo/05d2f5e2-7ad4-11ea-8597-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Глава Минэкономразвития Максим Решетников обратился к премьеру Мишустину с просьбой расширить список пострадавших от коронавируса отраслей. Обращение было направлено премьер-министру в письменном виде.

Решетников просит дополнить список кинотеатрами, стоматологиями. Эти сферы понесли серьёзные убытки, пишут «Известия». Потери кино обусловлены падением сборов и переносом сроков реализации российских и зарубежных фильмов.

Стоматологические клиники также не работают, поскольку на сегодня оказывается только срочная помощь. Если эту сферу включат в список, то на помощь государства смогут рассчитывать свыше 13,5 тыс. клиник, где заняты 180 тыс. специалистов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государству следует признать пострадавшими от пандемии коронавируса все отрасли отечественной экономики и оказать им дифференцированную помощь. Такого мнения придерживается аудитор Счётной палаты Данил Шилков.