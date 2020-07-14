Мишустина предупредили о скором дефиците лекарств в РФ

https://static.news.ru/photo/5243b460-c63e-11ea-ac6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fadel Dawood/dpa/Global Look Press

Ассоциации фармпроизводителей просят упростить процедуру ввода в оборот немаркированных лекарств. Производители медикаментов считают, что в противном случае месяца через три-четыре в России могут начаться перебои в обеспечении населения лечебными препаратами.

Об этом говорится в их письме, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает газета «Известия».

Проблемы могут возникнуть из-за новых правил — с 1 июля вводить в оборот медикаменты без маркировки можно только при получении разрешения межведомственной комиссии. Игроки отрасти предлагают упростить процедуру — позволить компаниям лишь уведомлять о поставках уполномоченные органы, как это было раньше, — цитирует издание авторов письма.

Производители указывают, что в настоящий момент обращение произведённых немаркированных лекарств осуществляться не может, поскольку нет подзаконных актов, а межведомственная комиссия пока не проводила собрание. По данным Минздрава РФ, решения комиссии ждут около 170 деклараций на лекарства без маркировки.

Также отмечается, что введение маркировки после пандемии оказалось проблемой и для производителей, и для аптечных сетей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что розничные интернет-магазины следует допустить к продаже медикаментов. Об этом говорится в обращении Торгово-промышленной палаты (ТПП) к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Также идею поддержала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Данная мера, как подчёркивают авторы инициативы, позволит сделать доставку лекарств бесплатной для покупателей, а также значительно ускорит этот процесс.