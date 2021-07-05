Мишустин заявил об открытости российской экономики для партнёров

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что экономика страны остаётся открытой для иностранных партнёров. Об этом передаёт ТАСС.

Глава правительства подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса очень важно развивать российскую промышленность в формате взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными коллегами.

И мы продолжаем развивать механизмы инвестиционно-технологического партнёрства, — добавил Мишустин.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Москва могут сотрудничать в таких сферах, как нераспространение ядерного оружия и борьба с изменением климата.

Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в январе этого года, что Соединённые Штаты не готовы выстраивать с РФ сотрудничество как с равнозначным партнёром. Он сравнил предлагаемый Вашингтоном формат взаимодействия с классическим британским колониализмом.